В Турции началось серийное производство национального электромобиля

Старт продаж электрокроссовера турецкой марки TOGG запланирован на конец первого квартала 2023 года

Свой первый с середины 20 века национальный автомобиль турки показали в 2019 году. Презентацию среднеразмерного электрического кроссовера TOGG провел лично президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он также пообещал купить первый серийный экземпляр. И похоже у него появилась такая возможность — на недавно построенном заводе в Гемлике собрали первые экземпляры электромобиля. Об этом сообщил генеральный директор консорциума TOGG Мехмет Гюркан Каракас.

Отладка производственной линии завершится к началу ноября, а рыночный дебют турецкого национального автомобиля запланирован на конец первого квартала 2023 года. Поскольку автомобиль планируют продавать и за пределами Турции, впереди сертификационные испытания на соответствие европейским стандартам.

Известно, что кроссовер предложат в двух версиях: заднеприводной с 200-сильным электродвигателем и полноприводной мощностью 400 л.с. С места до 100 км/ч одномоторный электромобиль сможет ускоряться за 7,6 секунды, двухмоторный — за 4,8 секунды. Запас хода составит от 300 до 500 км в зависимости от емкости аккумуляторного блока. Также обещаны система быстрой зарядки и системы автономного управления третьего уровня.

На CES 2022 в Лас-Вегасе марка показала концепт своей второй модели — Transition Concept. Дизайн электрического седана разработало итальянское кузовное ателье Pininfarina. Силовые установки он разделит с кроссовером. На рынке вторая модель турецкой марки ожидается в 2024 году.