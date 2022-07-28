Киевские власти передали пограничникам 35 микроавтобусов (фото)

Идет 155 день войны, развязанной Россией против Украины. Весомый вклад в защиту нашей страны внесли пограничники. За время ведения боев они понесли значительные потери транспорта. Поэтому власти Киева приняли решение поставить ведомству автомобили.

Государственной пограничной службе Украины передали 35 микроавтобусов Volkswagen T5. По словам мэра Киева Виталия Кличко, эти многофункциональные машины были получены от партнеров. Уже в ближайшее время их начнут использовать при патрулировании государственной границы.

Также часть автомобилей будет задействована для доставки военно-технического снаряжения к местам несения службы пограничниками. На базе еще нескольких VW T5 создадут мобильные тепловизионные комплексы и специальные аппаратные связи.

«Война, с которой Россия вторглась в Украину, длится уже 5 месяцев. Украинцы героически сражаются за свою независимость и свободу, за свою государственность. Столичная власть как может помогает украинским защитникам. Мы передаем продукты питания, средства гигиены, автомобили, самое необходимое снаряжение, в частности, бронежилеты. Сегодня мы передаем Государственной пограничной службе Украины 35 микроавтобусов Volkswagen T5, которые были привлечены и получены от наших партнеров. Эти многофункциональные автомобили будут использоваться при патрулировании государственной границы. И усилят техническую оснащенность пограничников, позволят более эффективно выполнять задачи по охране государственной границы», – сказал Виталий Кличко.