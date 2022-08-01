Toyota показала новый Land Cruiser Prado

Специально исполнение внедорожника предназначено для японского рынка

Пока Toyota готовит новый Land Cruiser Prado нынешнее, четвертое поколение модели обрастает новыми специальными версиями. Специально для японского рынка подготовили спецверсию внедорожника в кузове J150 — Package Matt Black Edition.

От базовой модели «японский» внедорожник отличается оформлением решетки радиатора, противотуманных фар и декоративной планкой на двери багажного отделения. В кузовной палитре только два цвета — черный и белый. Дополняют образ матово-черные колесные диски диаметром 18 дюймов.

Информации об изменениях по части техники нет. В Японии актуальное поколение Toyota Land Cruiser Prado доступно с 2,7-литровым бензиновым мотором мощностью 163 л.с.. В качестве альтернативы предложен 204-сильный турбированный дизельный двигатель рабочим объемом 2,8 литра.

На местном рынке версию Matt Black Edition оценили от 32 535 до 38 725 долларов. Toyota Land Cruiser Prado следующей генерации представят в 2024 году, хотя ранее речь шла о 2022-2023 годах. Как сообщалось ранее, дебют отложили из-за дефицита полупроводников и большой очереди на Land Cruiser 300. Только в Японии она растянулась до конца 2024 года.