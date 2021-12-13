В Украине грузовики начали оснащать кранами-манипуляторами XCMG

Известный украинский Завод спецтехники «Техкомплект» вышел на отечественный рынок подъемного оборудования с интересным продуктом – тросовыми кранами-манипуляторами марки XCMG, грузоподъемностью от 3 до 20 т. Установить их можно на подходящее шасси грузовика с бортовой стальной или алюминиевой платформой – надстройки «Техкомплект» изготавливает на своем предприятии в Полтавской области.

Краны-манипуляторы XCMG оснащены L-образной стрелой с шестиугольным сечением, что обеспечивает высокую прочность конструкции. Применяется запатентованная система втягивания крюка, что экономит время при развертывании и транспортировке.

Особое внимание уделено безопасности: это и защита от перемотки, предохраняющая трос от разрыва, и выносные гидравлические опоры-аутригеры, повышающие устойчивость во время погрузочных работ. Краны-манипуляторы оборудованы встроенным поворотным механизмом.

Заказчику предоставляется выбор из шести моделей – грузоподъемностью 3,2; 4,0; 5,05; 7,0; 8,0 и 20 т. Максимальный вылет варьируется от 10,27 до 23,7 м, а вес крановой установки – от 1265 до 7600 кг.

Завод спецтехники «Техкомплект» также готов предложить и еще более грузоподъемную технику марки XCMG – автокраны на спецшасси, способные поднимать от 25 до 100 т на высоту до 92,6 м.

Что же касается кранов-манипуляторов, то в ассортименте у «Техкомплекта» есть также и модели других известных производителей. Это шарнирные краны-манипуляторы с Z-образной стрелой итальянской марки PM, а также троссовые краны-манипуляторы L-образной конструкции южнокорейского производителя KANGLIM.