В Украине объявили бесплатную раздачу автомобилей: как получить

Автомобили смогут получить определенные категории граждан страны

Профильные госучреждения Украины, в запасниках которых скопились конфискованные автомобили, объявило об их безвозмездной раздаче. Всего намерены передать в руки нуждающихся семь машин разных марок и моделей.

Данную акцию проводит Министерство юстиции Украины совместно с государственным предприятием «СЕТАМ» и Государственной исполнительной службой. В число автомобилей, которые выставлены на аукцион входят: Renault Clio 1998 и 1992 годов выпуска, Alfa Romeo 147 2003 года, Skoda Octavia 2000 года, Fiat Multipa 2000 года, Opel Zafira-A 2003 года и BMW 528 1997 года. Машины находятся в разном техническом состоянии.

Для того, чтобы принять участие в торгах, необходимо оформить заявку на официальном сайте ГП «СЕТАМ». В ней нужно обосновать, почему именно вам необходимо передать тот или иной автомобиль. Эти заявки принимаются до 8-10 января 2022 года (в зависимости от выбранного транспортного средства). Специальная комиссия рассмотрит их и определит кому именно достанутся машины.

Стоит отметить, что претендовать на бесплатное получение автомобилей могут не все желающие. Предпочтения отдаются социальным организациям, заведениям здравоохранения, школам, детдомам, детским домам семейного типа, приемным семьям, следственным изоляторам, военным формированиям и тюрьмам. Также их могут передать на благотворительные цели или для переработки. Все условия описаны здесь.