Как бронированные Land Rover cпасают жизнь бойцам ВСУ

Сегодня на службе в ВСУ находится немало зарубежных бронеавтомобилей, закупленных за средства волонтеров и благотворительных организаций. Еще в мае в Украину прибыли шесть внедорожников Land Rover Defender, защищенных по классу B7, т. е. от бронебойных пуль калибра 7,62 мм и подрыва ручных гранат. Эти машины были приобретены народным депутатом Марьяном Заблоцким и отправлены на передовую для перевозки раненых.

На сегодняшний день пять из них остаются на ходу, а один автомобиль был сильно поврежден в ходе обстрела. Главное, что он выполнил возложенную на него миссию – спас жизнь шести бойцам, которые находились внутри. Героический Land Rover Defender также будет спасен – в Великобритании уже заказали необходимые запчасти и вскоре машина снова отправится на передовую.