В Украине может появиться китайский электромобиль с невероятными характеристиками

Старт продаж намечен на 2022 год

Китайская марка Maxus, входящая в состав концерна SAIC, весной этого года представила концепт электрического минивэна Mifa 9. Модель привлекла к себе внимание неизбитым дизайном и своей технологичностью. Поэтому производитель не только не стал откладывать выход серийной версии, а и расширил рынки сбыта.

Если изначально электровэн планировали продавать исключительно в Китае, то теперь производитель заявил, что будет предлагать новинку в Норвегии и Великобритании. Позже он намерен освоить и другие европейские рынки. Такой выбор был сделан не случайно, ведь в Норвегии в настоящее время самая высокая доля электрокаров в общем числе продаж, а Великобритания является родиной бренда.

По словам руководства компании, создавая электромобиль, дизайнеры вдохновлялись «космической капсулой». Именно поэтому в дизайне минивэна преобладают тонкие линии и изящные выштамповки. Также оригинально смотрится темная панорамная крыша и тонированные стекла. Салон получился комфортным и просторным. В нем может разместиться шесть человек.

Центральное место на передней панели занимает огромный экран, который сочетает в себе цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Также обещан широкий список систем помощи водителю и ассистентов безопасности. В движение Maxus Mifa 9 приводит два электромотора с суммарной отдачей 680 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Установка позволяет разгоняться с места до 100 км/ч за 3,8 секунды. Невероятные характеристики для такой практичной машины. Запас хода равен 520 км. Стоимость стартует от 42 000 долларов. Поставки намерены начать в мае 2022 года.

Если продажи расширят на другие европейские страны, новый Maxus Mifa 9 может появиться и в Украине. Наши автомобилисты любят ввозить автомобили из Европы, учитывая льготное налогообложение в случае с электромобилями – предложение кажется интересным. Да и непосредственно из Китая в Украину импорт электрокаров в последнее время участился. Ждем на дорогах!