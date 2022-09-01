В Украине построили аварийно-восстановительный автомобиль на шасси Hyundai EX6

Развозные грузовики легкого класса – Hyundai EX6 Mighty осваивают в Украине новые профессии. На днях известный отечественный производитель коммунальной техники под брендом Polycar изготовил на этом южнокорейском шасси аварийно-восстановительный автомобиль. Здесь был смонтирован просторный фургон 4900 х 2100 х 2100 мм, изготовленный из алюкомпозитных панелей и оцинкованных металлических листов.

Кузов разделен на два отсека. Первый из них предназначен для перевозки ремонтной бригады и отвечает всем стандартам безопасности по количеству мест, оснащенных ремнями, и аварийных выходов. Здесь установлено вентиляционное окно, столик, шкаф для одежды, а также автономный дизельный обогреватель.

Второй отсек – технический, служит для перевозки специнструмента. Здесь имеются регулируемые по высоте стеллажи, освещение от бортовой сети, а также кронштейны для крепления ограждения. В отсеке предусмотрены технологические ниши для перевозки генератора, мотопомпы и газовых баллонов для сварки.

Что же касается шасси Hyundai EX6 Mighty, то оно рассчитано на полную массу 6500 кг и грузоподъемность 4005 кг. Колесная база – 3850 мм. Машина комплектуется 2,9-литровым турбодизелем мощностью 160 л.с. и максимальным крутящим моментом 392 Нм при 1250–2800 об/мин. Коробка передач – механическая, 5-ступенчатая. В базовое оснащение входят система динамической стабилизации VDC, а также система против отката при старте на подъеме EHS.