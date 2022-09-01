Гражданский КрАЗ превратили в эффективный зенитный комплекс (видео)

Этот КрАЗ-65053 колесной формулы 6х4 до войны работал простой автоцистерной. Теперь же он служит в ВСУ в качестве самоходной артиллерийской установки. Это один из пяти грузовиков КрАЗ, которые в июне были переданы для нужд Вооруженных сил Украины. А профинансировал проект, включая переоснащение в САУ новый владелец «Автоцентра» – Александр Кацуба.

На шасси установили зенитную пушку С-60 калибра 57 мм, которая может эффективно применяться и по наземным целям. Скорострельность достигает 120 выстрелов в минуту. Начальная скорость снаряда – 1000 м/с. Представленный «ган-трак» имеет дальность стрельбы до 6000 м, а по высоте – до 5000 м. Зенитная установка может поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 300 м/с.