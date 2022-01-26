В Украине построили эвакуаторы на шасси Daewoo Trucks

Грузовые автомобили марки Daewoo Trucks обретают в Украине все новые и новые профессии. На днях отечественное предприятие «Спец-Ком-Сервис» (Polycar) изготовила два эвакуатора на шасси Daewoo Maximus HC6CA.

Машины укомплектованы специальной платформой с выдвижными трапами, которая способна выдержать автомобиль массой до 6200 кг. Здесь же имеется лебедка с тяговым усилием 6700 кг. За кабиной также установлен кран-манипулятор Palfinger PK13.501 SLD, который имеет максимальную грузоподъемность на минимальном вылете те же 6200 кг (на максимальном вылете в 8 м – 1480 кг).

Таким образом, машина способна эвакуировать не только легковые, но и небольшие коммерческие авто – фургоны и микроавтобусы. Из дополнительного оснащения отметим подкатные тележки, стяжные ремни, траверса и прожекторы для работы в темное время суток.

Что же касается шасси Daewoo Maximus HC6CA модели 1528, то оно рассчитано на полную массу 15 т и укомплектовано турбодизелем Doosan DL06K (Евро 5) мощностью 280 л. с.

Отметим, что на отечественном рынке более мощная версия шасси – модели 1728 недавно была оборудована кузовными надстройками производства «Будшляхмаш»: мусоровозным бункером с боковой загрузкой, а также автогудронатором.

Кроме того, на выставке «КоммунТех 2021» на стенде компании «Авто-Регион» демонстрировались два автомобиля Daewoo Maximus с турецкими надстройками Ustun – вакуумная подметальная машина и машина для зимнего содержания дорог – с пескосорезбрасывателем, баком для жидких реагентов, а также снегоуборочным отвалом.