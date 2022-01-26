Автомобиль года в Украине 2022: представляем номинации люксового сегмента

Традиционно в акции “Автомобиль года в Украине” есть специальные номинации, претенденты в которых соревнуются в своей, несколько обособленной лиге. И в данный момент речь идет о номинациях “Легковой автомобиль люкс-сегмента” и “Кроссовер/SUV люкс-сегмента”.

Автомобили люксового сегмента всегда были венцом творения в автомобильной индустрии. Это самые роскошные, оснащенные, технологичные и статусные модели, имена которых зачастую являются настоящей легендой! В номинации легковых люксовых автомобилей три модели: Bentley Flying Spur, Rolls-Royce Ghost, Mercedes-Maybach S-Class. Все три седана названы так в честь легендарных исторических моделей, а Mercedes-Maybach это и вовсе отсылка к марке Maybach. Все седаны оснащены 12-цилиндровыми силовыми агрегатами, причем в случае с Bentley Flying Spur это и вовсе компоновка W12. Мощность в шесть сотен лошадиных сил (у всех показатели близки к этой цифре) позволяют этим автомобилям ускоряться очень быстро, буквально наравне с динамикой спорткаров. При этом в салоне это ощущаешь минимально, а масса дополнительных функций комфорта позволяют отрешиться от мирской суеты.

Теми же завидными характеристиками могут похвастаться и кроссоверы люкс-сегмента. Правда имена здесь “помоложе”, ведь эти модели появились с приходом бума на класс SUV. Полноразмерные люксовые кроссоверы в данной номинации представлены такими моделями, как Aston Martin DBX, Bentley Bentayga и Mercedes-Maybach GLS. Каждый из них имеет свою направленность – более спортивную или роскошную – но каждый из этих автомобилей, безусловно, является произведением автомобильного искусства.

А за кого проголосуете вы? Напоминаем, что отдать голос за вашего фаворита вы можете на сайте autoroku.ua.

Голосуйте и выигрывайте подарки, ведь организаторы и партнеры акции подготовили интересные и полезные автомобильные призы, которые разыграют среди всех проголосовавших:

50 литров моторного масла QUARTZ от TotalEnergies

талоны на 1000 литров топлива WOG

комплект шин Nokian Tyres

детское автокресло Eternis от Cybex

Голосование будет продолжаться до 31 января 2022 года.