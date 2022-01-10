Subaru Outback: претендент в акции "Автомобиль года в Украине 2022" (видео)

Новый Subaru Outback продолжает воплощать главные ценности универсалов повышенной проходимости. Став в свое время основоположником этого класса автомобилей – первый Legacy Outback (тогда модель называлась именно так) появился еще в 1994 году, – он сменил уже пять поколений, и в шестом предлагает квинтэссенцию своих главных качеств и преимуществ. Интересно отметить, что из модификации, автомобиль довольно быстро, уже во втором поколении (1999 год), превратился в самостоятельную модель. Краеугольным камнем ее концепции стали фирменный полный привод, оппозитные двигатели, немалый дорожный просвет и небольшой вес. Сочетание этих качеств наделяло Outback очень хорошей проходимостью, а на фоне внедорожников того времени универсал выглядел весьма элегантно.

Шестое поколение Subaru Outback появилось в Украине весной 2021 года. Автомобиль построен на платформе SGP (Subaru Global Platform) и немного подросло в размерах. Но если длина модели увеличилась до 4860 мм, то колесная база осталась прежней и составляет 2745 мм. Немаловажно отметить, что новая платформа подарила модели большую жесткость на кручение и жесткость опорных компонентов подвески. Выглядеть новый Аутбэк стал более серьезно и в некоторой степени монументально, но не громоздко. Дизайнеры ловко перенесли фирменные черты экстерьера на новый автомобиль, но при этом все его кузовные панели и остекление новые. Таким образом, Outback заметно посвежел, но не отпугнет приверженцев модели.

Для украинских покупателей предложены три комплектации на выбор: Limited, Field и Touring. Отметим, что в данной генерации выбор силовых агрегатов сократили, пытаясь найти своего рода золотую середину. Поэтому под капотом Outback для нашего рынка прописался модернизированный оппозитный 2.5 мощностью 188 л.с. Но силовой агрегат это только вершина айсберга, ведь главные новшества таит в себе подвеска. Она стала всеяднее, плавнее и еще более приспособленной для наших дорог. А на бездорожье водителю призвана ассистировать система X-Mode, которая перенастраивает работу двигателя, бесступенчатой трансмиссии Lineartronic, системы полного привода и динамической стабилизации VDC. К тому же, клиренс здесь 213 мм. Все это доступно в каждой из комплектаций, а главные различия между ними это отделка салона, панорамный люк и аудиосистема.

Подробнее про Subaru Outback, про его комплектации, технологии и оснащение смотрите в нашем видео: