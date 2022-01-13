В Украине появились уникальные автомобили - с противотуманными пушками

Компания «Рудомайн» из Кривого Рога вошла в 2022 год с новым автопарком, приобретя шесть уникальных для украинского рынка поливомоечных машин.

Четыре из них построены на базе тяжеловоза Howo Sinotruk колесной формулы 6х4. Внешне они отличается не только внушительными габаритами и большим размером колес, но и смещенной влево, зауженной кабиной, типичной для карьерных самосвалов.

Эти машины укомплектованы 40-кубовыми цистернами и пистолетами высокого давления для орошения проезжей части в карьерах. Еще более интересными являются два других автомобиля. Они тоже марки Howo Sinotruk, но уже выполнены на базе обычной дорожной модели грузовика, о чем свидетельствует их стандартная кабина. На шасси колесной формулы 6х4 установлена цистерна объемом 15 кубометров каждая.

А вот позади «бочек» смонтированы специальные противотуманные пушки TDM-M08, способные подавать мелкодисперсные заряды воды на расстояние до 70 м. Таких автомобилей в Украине больше нигде нет. Приобретение всей этой современной и нужной техники обошлось предприятию в круглую сумму – порядка 30 млн грн.