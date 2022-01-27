САУ «Богдана» на шасси КрАЗ удивила дальностью выстрела (видео)

В Одесской области, на военном полигоне «Алибей» с 12 декабря по 25 января проводились огневые стрельбы САУ «Богдана» в рамках определяющих ведомственных испытаний Министерства обороны Украины. За это время было произведено 450 выстрелов снарядами чешского и турецкого производства, сообщает Defense-Express. Обычными, осколочно-фугасными снарядами бала достигнута дальность выстрела 42 км. И это при том, что расчетная составляет 40 км.

Отметим, что САУ «Богдана» разработана на Краматорском заводе тяжелого машиностроения. Она укомплектована орудием «натовского» калибра 155 мм и автоматической системой заряжания, что позволяет производить до шести выстрелов в минуту. Боекомплект составляет 20 снарядов.

В основе САУ лежит шасси КрАЗ-63221 (6х6) с двухрядной 5-местной бронированной кабиной. Последняя оснащена ФВУ, приборами наблюдения и ночного видения, приборами радиационной и химической разведки и контроля, а также радиостанцией.

Шасси укомплектовано 420-сильным турбодизелем, оснащено системой централизованной подкачки шин. Что касается шин, то они оборудованы вставками Run Flat, позволяющими передвигаться даже при полной потери давления. Контрольный расход топлива заявлен на уровне 37 л на 100 км. Запас хода составляет 1200 км. Широкой публике САУ была показана на военном параде в Киеве, в августе 2018 года.

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