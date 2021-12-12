В Украине пригодится: китайцы придумали отличный развозной транспорт

Сроки выхода на рынок одноместного электрофургона Wuling E10 пока не озвучены

Китайская компания Liuzhou Wuling Automobile Industry разработала электрический мини-фургон Wuling E10. Мультяшная внешность не мешает ему справляться с обязанностями трехколесного грузового транспорта.

В Украине такой пригодился бы – особенно на фоне расцвета деятельности доставок и курьерских служб.

У Wuling E10 одноместная кабина и относительно длинный грузовой отсек. Правда, перевозить в нем длинномеры не получится, единственная распашная дверь находится по правом борту. А вот с небольшими посылками мини-фургон успешно справится.

В кабине из удобств только вентиляционные отверстия и USB-порт. Но главный плюс Wuling E10 — двери, которые уберегут водителя от непогоды. Технической информации об электрофургоне нет, как и цен.