Все видео Этот старенький Nissan мощностью 1000 сил разогнали до 310 км/ч: в чем секрет

Автомобиль комплектуется модифицированным мотором

Этот старенький Nissan GT-R получил невероятную популярность в Европе. Все дело в 1000-сильном двигателе «под капотом», но это далеко не все. Спорткар доработан специалистами лондонского магазина Parts Plug UK Ltd, реализующего компоненты для спортивных автомобилей, выпущенных для внутреннего рынка Японии (Japanese Domestic Market, JDM).

Команда Parts Plug использует его в качестве рекламной машины, демонстрирующей потенциальным клиентам настоящую скоростную езду. Один из таких роликов посвящен заезду Nissan GT-R R32 по немецкому автобану. В его съемках приняли участие авторы канала AutoTopNL. Им удалось разогнать старенький спорткар до 310 км/ч.

Nissan GT-R R32 комплектовался 2,6-литровым двигателем RB26DETT, который выдавал 276 л.с. и 353 Нм крутящего момента. Этот мотор в Ниссан сильно недооценили и скрыли его реальные показатели, чтобы угодить японским производителям и тем самым предотвратить войну за лошадиные силы.

Автомобиль в ролике далек от того, что выпускал Nissan. Его можно назвать апогеем тюнинга. Он укомплектован мотором такого же объема — 2,6 литра, но его мощность гораздо выше — 1000 л.с. Ездит GT-R R32 на гоночном топливе с октановым числом 104, а его мотор звучит, как двигатель F1.