В Украине реализован интересный проект на шасси грузовика JAC N120

На отечественном рынке автогидроподъемников появилась очередная новинка. Впервые на 12-тонном грузовике JAC N120 установили 28-метровую автовышку итальянской марки Comet. Проект реализован Заводом спецтехники «Техкомплект» совместно с компанией «Агсолко Украина», которая и поставила шасси.

Автогидроподъемник имеет максимальный вылет 14 м и грузоподъемность люльки 250 кг. Все навесное оборудование выполнено из сверхпрочной стали. Для достижения максимальной рабочей высоты в 28 м применяется двойной пантограф. Гидравлическая система низкого давления (25 бар) обеспечивает плавное и точное перемещение трубки. Сама трубка изготовлена из алюминия, однако можно заказать и из стекловолокна, изолированную от возможного контакта с ЛЭП (до 130 тыс. В).

Что же касается шасси JAC N120, то оно рассчитано на полную массу 12 т и грузоподъемность 8 т. Автомобиль комплектуется 3,8-литровым турбодизелем в 170 л. с. (600 Нм) и механической 6-ступенчатой коробкой передач. В базовое оснащение входят системы ABS и ESP, борт-компьютер, кондиционер, круиз-контроль, центральный замок с ДУ, а также цифровое радио с MP3.

Отметим, что Завод спецтехники «Техкомплект» может устанавливать автогидроподъемник Comet модели 28-2-14 HQ и на любое другое шасси, рассчитанное на полную массу от 6 т и выше.