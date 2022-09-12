ВСУ получат мобильные ремонтные мастерские от фонда «Повернись живим»

Благотворительный фонд помощи ветеранам и воинам «Повернись живим» приобрел для нужд ВСУ шесть мобильных ремонтных мастерских на общую сумму 2 млн 148 тыс. евро. Полноприводные грузовики MAN TGS (6х6), оборудованные кранами-манипуляторами и специальными фургонами, позволят оперативно отремонтировать военную технику непосредственно на местах. Сегодня машины находятся в процессе застройки и первые три экземпляра обещают передать в подразделения уже в сентябре, а остальные – в следующем месяце.

Отметим, что шасси MAN TGS (6х6) под ремонтные мастерские выбрали в армейском исполнении, о чем говорят односкатная ошиновка и внедорожная резина, защитный окрас кабины и полностью черная (без хрома) фальш-радиаторная решетка. На последней, кстати, обращает внимание угловатой формы прилив с правой стороны. Машину также отличают мощный металлический бампер и стальная защита радиатора снизу.