В Украину могут приехать бронированные Toyota Land Cruiser 300

Канадская компания INKAS, которая является ведущим производителем бронированной техники в мире, предлагает своим клиентам защищенную версию культового внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Производитель готов отправить машины в любую точку мира самолетом или по морю.

Автомобиль защищен по стандарту BR6. В его кузов и днище интегрированы бронированные листы, а вместо стандартных стекол установлены пуленепробиваемые. Баллистическую защиту получил и моторный отсек. Особое внимание было уделено аккумулятору и электронному блоку управления. Также установлена усиленная подвеска и шины Run-Flat.

За дополнительную плату компания предлагает аварийное освещение, сирену, системы пожаротушения и внутренней связи. В результате новый Тойота Лэнд Круизер 300 способен выдерживать обстрел из штурмовых винтовок калибра 7,62 и взрывы ручных гранат.

Комплектуется бронированный внедорожник штатным 3,5-литровым битурбированным двигателем V6 мощностью 415 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Стоимость автомобиля не оговаривается.