ГБО Что нужно знать владельцам авто с ГБО при выезде за рубеж

Сегодня с территории Украины за рубеж выезжают десятки тысяч людей, в первую очередь это женщины и дети. Тем, кто отправляется в Европу на личном автомобиле с ГБО следует взять на заметку пару ценных советов от известного эксперта по автосервису и автомобильного журналиста Юрия Дацыка.

Во-первых, автовладельцам нужно позаботится о наличии специальных переходников для газовых пистолетов, которые нужны в ряде европейских стран в соответствии с местными стандартами. Во-вторых, нужно научиться пользоваться самим газовым пистолетом.

В Украине, как известно, заправку сжиженным газом в отличие от бензина производят исключительно работники АЗС. А вот за рубежом таких помощников нет и всю процедуру по заправке машин с ГБО должны выполнять сами водители. Отметим, что к газовому пистолету нужно прикладывать значительные физические усилия, что особенно следует помнить женщинам. Хочется пожелать всем нашим гражданам, выезжающим за границу для защиты своей семьи, счастливого пути и скорейшего возвращения домой, под мирное небо.