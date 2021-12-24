В Украину поставлен многофункциональный контейнеровоз

Поставленный на днях для одного украинского клиента контейнеровоз на шасси Scania P440 отличается своей многофункциональностью. Помимо системы типа «мультилифт» с крюковым захватом Palfinger для работы со съемными кузовами эта машина также приспособлена для уборки снега, что весьма актуально в зимнее время. Для этого спереди установлен отвал марки RASCO.

Что касается применяемого трехосного шасси Scania P440 (6х4), то оно относится к версии для тяжелых условий эксплуатации – Off Road XT. Здесь имеются колесные редукторы RBP735 и специальная система защиты воздухозаборника от попадания снега.

В комплектацию также входят 440-сильный двигатель стандарта Евро 5, роботизированная коробка передач GRS905 Opticruise, система климат-контроля, автономный отопитель и магнитола. Машина также прошла подготовку под установку дублирующих фар на отвале.