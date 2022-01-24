В Украину поставлен тягач Scania с инновационной коробкой передач

На отечественном рынке появился один из первых магистральный тягачей Scania с новой роботизированной коробкой передач G33 CМ, рассчитанной на крутящий момент до 3300 Нм. Эта трансмиссия предназначена для двигателей V8, а также для 13-литровых агрегатов мощностью от 500 л. с.

Особенностью новых коробок передач Scania Opticruise, презентованных еще в 2020 году, является их способность передавать больший крутящий момент на более низких оборотах. В итоге обеспечивается крейсерская скорость на уровне 1050 об/мин, что позволяет сократить расход топлива. Коробка также стала тише в работе – уровень шума снизился на 3,5 дБ.

Немаловажно, что внутреннее трение сократилось на 50%, что достигнуто благодаря полировке шестерен и маслу MTF низкой вязкости. Использование сухого картера экономит масло. Применение всего двух синхронизаторов (вместо семи) между верхним и нижним диапазонами позволило передавать больший крутящий момент. Установка алюминиевого корпуса снизило общий вес на 60 кг.

Еще одной особенностью является 8 реверсивных передач (используется планетарное сцепление на ведущем валу), что позволяет двигаться задним ходом со скоростью до 54 км/ч. Эта опция весьма актуальна для самосвалов на стройплощадках туннельного типа. С новой КП Scania Opticruise также предлагается до 9 коробок отбора мощности на выбор.