WRC 50. 90-е «Ралли Монте-Карло»: Мсье Феномен

Начало нового сезона – это всегда волнующе. Изменение технического регламента – смешивает карты лидерам. А появление знаменитых фамилий в составах топ-команд – это всегда дополнительное внимание. Плюс меняющиеся условия традиционного январского «Ралли Монте-Карло» – это настоящий праздник для любого фаната автоспорта.

В таких условиях, как ни странно, больше гоночных кондиций поднабрал Себастьен Лёб. Мировая супер-звезда приняла участие в двух соревнованиях подряд: Extreme E в Дорсете и первом ралли-рейде W2RC в Саудовской Аравии. В первом случае это завершилось 100-процентным показателем команды Льюиса Хэмилтона, во втором – лишь 1 баллом отставания по отношению к катарцу Нассера Аль-Аттии.

И вот он – третий уик-энд подряд для человека, которому через месяц исполнится 48! В последний раз Лёб выигрывал этап в горах близ Монако в 2013-м. Тогда он в статусе действующего Чемпиона Мира прекращал активную фазу карьеры в WRC. И следует отметить, что вместе с Даниэлем Еленой мастерски провел этап, выиграв у Себастьена Ожье и Жульена Играссии и Volkswagen Polo R WRC. Для младшего Себа пора реваншировать за поражение 9-летней давности.

Выступления 9-кратного Чемпиона Мира в 2015, 2019 и 2020 годах здесь особых успехов не принесли. Более того, мы с украинскими Чемпионами и болельщиками были свидетелями последнего выступления и подиума Себа в Турции-2020, после чего Лёб завязал как с WRC, на время, так и с длительными отношениями со своим многолетним штурманом – монегаском Даниэлем Эленой…

А в конце 2021-го произошла настоящая сенсация: Себастьен Лёб возвращается! Причем в коллектив Малкольма Уилсона, с которым не захотел связывать свою судьбу в 2006 году!!! Тогда за рулем нового Focus II RS WRC стартовый этап сезона выиграли финны Маркус Гронхольм и Тимо Раутиайнен. При следующем изменении регламента 2011-го года Микко Хирвонен и Ярмо Лехтинен приносят победу на новом Fiesta RS WRC на первом этапе сезона в Швеции. А тогда и Себастьен Ожье и Жюльен Инграссия выдают невероятный результат в Монте-Карло-2017 на Fiesta WRC – авто класса новых супер-WRC…

Многое изменилось с тех пор: M-Sport Ford прекратили побеждать в Великобритании-2018, в следующем этапе, казалось бы, последний раз победил и Лёб – в Каталонии-2018…

И вот тот случай, который случается, возможно, раз в 50 лет. Именно поэтому мы сделали такое долгое вступление. Потому что за них болели, но никто не ставил такой успех. Может быть, максимум на подиум. Но большинство, кто отважился сделать предсказание на победителя (первый, второй, третий), считал такого же действующего Чемпиона Мира Себастьена Ожье. И гонщик оправдывал ожидания. Он и его новый штурман Бенжамен Вейяс завершили лидерами первые два ночных допа в четверг, а затем и субботний вечер. Единственную конкуренцию дуэту мог составить именно Себастьен Лёб. И пусть с новой штурманесой – Изабель Галмиш, но исправно это делал. Более того, именно Лёб склонял время от времени преимущество в свою пользу. В пятницу его дуэт был лучшим с преимуществом в 10 секунд над другим Себом. Тот нашел, чем ответить. В определенный момент времени действующий Чемпион оторвался на 24,6 секунды на 15-м отрезке. И именно здесь чего-то не хватило. На СД16 у Toyota GR Yaris Rally1 Ожье/Вейяса произошел прокол покрышки. Борьба завершена? Ни в коем случае! На «павер-стейдже» гонщики сокращают отрыв до 0,5. Но Ожье и Вейяс только вторые. Еще 10 секунд за фальстарт получили. И в свою очередь это означало победу Себастьена Леба – 80 в его карьере! И первую для Ford Puma Rally1 в новой эре. Учитывая, что ровно 20 лет назад Лёб и Элена впервые пересекли финишную ленту соревнований в княжестве первыми в абсолюте (но получили штраф в 2 мин), а Ford Puma S1600 была лучшей в зачете JWRC, можно сказать, что история повторяется. Собственно, как и в случае с Изабель Галмиш. Ибо именно это ралли начинало WRC 1973-го. Первым штурманом-победителем этапа в истории стала Мишель Пети. Ее успех со стартом эры WRC повторила Фабриция Понс в 1997-м (пилотами соответственно были Жан-Клод Андре на Alpine-Renault A1800 и Пьеро Лиатти на Subaru Impreza WRC). И теперь что-то подобное случилось для Изабель…

Если коротко об остальных участниках, то Hyundai i20 N Rally1 оказался пока достаточно «сырым» автомобилем, Элфин Эванс переусердствовал, когда погнался за, очевидно, лучшими гонщиками, чем он сам. Поэтому формально лидером становятся Калле Рованперя и Йонне Халтунен на еще одной Toyota GR Yaris Rally1. Для финнов довольно сложно прошли первые отрезки, но в дальнейшем они привыкли к условиям. И хотя экипаж финиша добрался до четвертого места, выигранный «павер стейдж» приносит в общем им больше баллов, чем Крейгу Брину и Полу Нейглу на Ford Puma Rally1.

Но о них более акцентировано в следующий раз. Сейчас же восьмая (а может и 9-я победа, если принять во внимание незачтенную попытку-2002) на 90-ом «Ралли Монте-Карло» принесла 80-ю победу Себастьену Лебу (он наконец опередил своего бывшего штурмана по этому показателю) на 70-летие Французской Федерации Автомобильного Спорта FFSA в 50-м юбилейном Чемпионате Мира WRC. И да, теперь он старше Джузеппе Фарина или Хуана-Мануэля Фанхио во времена их последних побед в Формуле 1. Вы за него можете не болеть, но не радоваться успеху выдающегося спортсмена точно не можете! Вот в чем состоит феномен Себастьена Леба.

PS: А свое достижение на подиуме Супер Себ отметил сальтом назад, как и во время получения первого титула Чемпиона Мира – в Корсике-2004! Но лучше один раз увидеть. А то еще и не один…

Увидеть самые яркие моменты гонки в Монте-Карло, где гонщики завоевали свои первые зачетные очки, можно в эфире Первого Автомобильного телеканала. Смотрите хайлайт первого этапа на канале 26 января в 21.00. Генеральным партнером трансляций WRC в Украине на Первом Автомобиле является бренд WOLF.