В Украину поставлены 16 бронированных шасси Tatra под новую РСЗО

Шепетовский ремонтный завод на днях получил 16 полноприводных шасси Tatra 815-7 (8х8) для установки новой системы залпового огня «Буревій», сообщает Defense Express. Машины поставила чешская компания Excalibur Army. Немаловажно, что направляющие под РСЗО и систему управления разработали специалисты Центрального НИИ вооружения и военной техники ВСУ.

Шасси Tatra 815-7 имеют грузоподъемность до 24,5 т и оснащены двухрядными бронекабинами, которые отличаются по дизайну от тех, которые установлены на машинах берегового противокорабельного ракетного комплекса «Нептун». С 480-сильным турбодизелем работает не полуавтоматическая коробка Tatra, а полный «автомат» Allison, имеющий полезную функцию буксирования.

Что же касается самой 220-мм РСЗО «Буревій», то она представляет собой модернизированную ракетную систему «Ураган», выпускавшуюся на шасси ЗИЛ-135ЛМ в 1975-1991 гг. Обидно, что сегодня под новые РСЗО в Украине не привлекают продукцию Кременчугского автозавода, в арсенале которого есть подходящие шасси 6х6 и 8х8. И тому примером может служить КрАЗ-63221, который был показан с РСЗО «Ураган» на выставке «Оружие и безопасность 2017» в Киеве.