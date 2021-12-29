IVECO займется развитием водородных грузовиков для Европы

Известный производитель коммерческих автомобилей IVECO и компания Air Liquide – мировой лидер по топливным технологиям подписали меморандум о сотрудничестве в развитии водородной мобильности в Европе. Прежде всего это касается магистральных грузоперевозок. Air Liquide поможет в сфере производства, хранения и доставки водорода на специальные заправочные станции, а IVECO выйдет на рынок с магистральными тягачами на топливных элементах.

Этот меморандум станет продолжением сотрудничества в другом проекте – HyAMMED (Hydrogène à Aix-Marseille pour une Mobilité Ecologie et Durable), который ставит цель декорбонизацию автомобильных грузоперевозок в порту Марселя, что на юге Франции. Здесь предполагается запустить первый в Европе парк из 44-тонных автопоездов, работающих на водороде. Восемь тягачей получат возможность заправляться от первой в Европе станции Fuel Cell высокого давления – производительностью 1 тонна водорода в день. Таким образом ежедневно здесь смогут производить до 20 дозаправок, что обеспечит тягачам запас хода до 800 км. Ввод в эксплуатацию этой станции запланирован уже на 2022 год.

Что же касается водородных грузовиков, то не исключено, что ими станут магистральные тягачи Nikola Tre. Напомним, что эти машины первоначально были разработаны IVECO и компанией Nikola Motor для североамериканского рынка, о чем мы уже подробно писали. В них используется многие узлы и агрегаты от серийно выпускаемых тягачей IVECO S-WAY. Более того, нынешний осенью был торжественно презентован завод по их прозводству, который разместился в немецком городе Ульм.

Более того, 17 декабря первый электрический тягач Nikola Tre с батарейным питанием (BEV) был поставлен покупателю – калифорнийской компании Total Transportation Services Inc. Этот грузовик имеет запас хода до 560 км. А вот его грядущий водородный собрат (FCEV) сможет проезжать без дозаправки уже до 800 км. Здесь нужно отметить, что еще в сентябре 2021 года Nikola и IVECO заключили соглашение на поставку 25 аккумуляторных электрогрузовиков в порт Гамбурга – машины должны быть отгружены в течение 2022 года.