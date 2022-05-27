В Великобритании стартовало производство электрического Mini Moke

Продажи электрического «вездехода» начнутся летом 2022 года

История Mini Moke началась в 1964 году в качестве легкого военного автомобиля. Позже появилась гражданская версия, пользовавшаяся большой популярностью у фермеров и завсегдатаев пляжных курортов.

Первые Mini Moke производились на заводе British Motor Corporation (BMC) в Лонгбридже, Бирмингем. В целом с 1964 по 1968 год в Великобритании собрали 14 518 автомобилей. Также производство было налажено в Австралии (1966 – 1981 г.) и Португалии (1980 – 1993 г.). Суммарной в этих двух странах на момент завершения производства в 1093 году выпустили 36 тысяч автомобилей.

Всевозможные реплики маленького легкого «вездехода» выпускали многие фирмы в разных странах мира. Но официальный «правопреемник» легендарного Mini Moke появился только в 2018 году. Производство возрожденной модели наладила компания Moke International, образованная в 2012 году и считающаяся правопреемницей BMC.

В разработке «нового Moke» принимал участие британский промышленный дизайнер Майкл Янг. Автомобиль сохранил традиционный дизайн, но приобрел новые пропорции, обусловленные использованием агрегатов Chery. Габаритная длина возрожденной версии составила 3225 мм. Автомобиль укомплектовали 1,1-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 67 л.с. и четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

Параллельно компания разрабатывала электрическою версию модели. Полностью заменить бензиновый Moke электрическим планировали к началу 2022 года и даже сняли его с производства в декабре прошлого года.