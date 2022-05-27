Новых нет, пойдем за старыми: россияне массово скупают японские подержанные автомобили

Продавцы приостановили прием заказов на доставку б/у машин из Японии

Дефицит автомобилей на первичном рынке России заставил россиян переориентироваться на подержанные «иномарки». Особенный всплеск интереса к «вторичке» возник в мае 2022 года. Наибольшей популярностью пользуются подержанные автомобили из Японии.

Спрос превышает даже уровень 2008 года, когда в России повышали таможенные пошлина на ввоз автомобилей. Продавцы были вынуждены приостановить оформление новых договоров. Покупателей интересуют автомобили всех категорий, но особенно дорогие модели стоимостью от 2 млн руб. Не останавливает ни увеличение сроков доставки, ни ее подорожание. Если до начала военного вторжения в Украину россиянину приходилось ждать свой «бэушный» Toyota Land Cruiser или Toyota RAV4 месяц, то теперь сроки увеличились до двух. Сама же стоимость доставки выросла с 250 долларов до тысячи.

В апреле 2022 года самым популярным японским автомобилем на российском вторичном рынке был Toyota Land Cruiser — 3070 единиц, на 12% больше, чем в апреле 2021 года. На втором месте — Toyota RAV4. За месяц россияне приобрели 2614 ед. подержанных автомобилей этой модели, на 38,6% больше, чем годом ранее. Также в «пятерку» вошли: Nissan X-Trail (2211 ед, — 35,6%), Nissan Qashqai (1972 ед., — 48%) и Mitsubishi Outlander (1676 ед., — 44,5%).

