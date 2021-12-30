В Венгрии построили самый легкий в классе сочлененный автобус

Венгерский производитель Kravtex-Kühne Group из Мошонмадьяровара презентовал революционный по конструкции сочлененный автобус – Credobus Econell 18 Next. Благодаря инновационной средней оси с колесами на 19,5 дюймов, разработанной с использованием комплектующих RABA, а также оптимизированной конструкции каркаса, вес автобуса удалось довести до 14 т. Это минимум на 3 т меньше, чем у конкурентов в данном классе, имеющих массу 17 – 18 т. В итоге расход топлива снизился на 15%, что убережет атмосферу от выбросов 10 000 кг СО2 в год.

Credobus Econell 18 Next имеет длину 18 170 мм и ширину 2550 мм. Кузов по своей жесткости соответствует нормам безопасности UN/ECE R66.02 для автобусов класса M3/II. Благодаря «семейной» конструкции машина может выпускаться в трехдверном пригородном или трех-, четырехдверном городском вариантах.

На 2022 год также запланировано появления и одиночной, 12-метровой машины Credobus Econell 12 Next. Таким образом, основываясь на богатом опыте постройки свыше 2500 автобусов Сredobus, венгерский производитель Kravtex-Kühne Group выводит на местный рынок такие востребованные сочлененные городские автобусы, выпуск которых был свернут еще несколько лет назад.