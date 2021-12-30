ВАРЗ освоил производство тракторного прицепа

Верхнеднепровский авторемонтный завод, известный отечественный производитель прицепной техники, входящий в европейский холдинг WITEC, в преддверии Нового года порадовал важным событием. Предприятие вошло в новый для себя сельскохозяйственный сегмент тракторных прицепов.

Из ворот завода на днях вышел первый такой продукт – модель ВАРЗ-ПТ 2809. На новинке имеется рабочая площадка длиной 8 м., по бокам которой установлены 12 стоек. Грузоподъемность составляет 28 тонн. Прицеп оборудован тремя осями турецкого производства – OSMAN KOC. Применяется тормозная система Knorr-Bremse с ABS.

Отрадно, что ВАРЗ не стоит на месте, а постоянно показывает что-то новенькое. Так, на недавно прошедшей выставке «ДортехЭкспо 2021» в Киеве можно было увидеть эффектно раскрашенный в национальный орнамент самосвальный кузов собственного производства, установленный на четырехосное шасси IVECO Trakker. А еще раньше предприятие освоило такой новый вид продукции как прицепные бетоносмесители с барабанами объемом от 9 до 12 м куб.