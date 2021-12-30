В Европе запущен первый завод литий-ионных батарей для электромобилей (видео)

Шведская компания Northvolt 28 декабря собрала на своей гигафабрике в городе Шеллефтео литий-ионные аккумуляторы призматического типа. Это первый такой продукт, полностью разработанный и изготовленный силами чисто европейской компании. Производство было анонсировано еще в 2017 году и вот теперь наконец-то стартовало. На предпрятии также активно работают над новым проектом Revolt, который заключается в изготовлении аккумулиторных батарей из полностью переработанных материалов.

Сегодня на заводе Northvolt Ett работает около 500 человек 56 (!) национальностей. Полноценный ввод его в эксплуатацию намечен на 2022 год, тогда же литий-ионные батарей начнут поставляться первым клиентам. В ближайшие годы производственные мощности предприятия увеличат до 60 ГВт в год. Оказывается, в портфеле компании уже имеются контракты на сумму свыше 30 млрд долларов от таких именитых заказчиков как BMW, Fluence, Scania, Volkswagen, Volvo Cars и Polestar.