Владельцам Tesla предложили «веганский» салон за 30 тысяч долларов

Новый веганский интерьер стоит в три раза дороже фирменного «автопилота» Tesla

Ателье Unplugged Performance, специализирующееся на тюнинге электромобилей Tesla, начало предлагать клиентам перешивку салона «веганской» кожей. Партнером калифорнийских тюнеров в этом проекте выступила жена нынешнего руководителя отдела дизайна Tesla Франца фон Хольцхаузена. Именно Вики фон Хольцхаузе называют автором нового эко-интерьера за 30 тысяч долларов.

В качестве обивочного материала предлагают синтетическую кожу Banbu Leather, на 83% состоящую из бамбука. На ощупь она маслянисто-мягкая и гладкая, как овечья, но при этом в три раза легче коровьей. При ее производстве выделяется на 33% меньше углекислого газа. При желании, в дополнение к новому салону можно приобрести сумочку из такой же кожи от фэшен-бренда von Holzhausen, принадлежащего все той же Вики фон Хольцхаузе.

«Бамбуковый» салон доступен, как для недавно заказанных автомобилей, так и для электрокаров, купленных непосредственно у Unplugged Performance. Выбрать можно любой оттенок кожи, рисунок строчки, перфорацию и цвет нити. Плюс к этому на крышке центральной консоли появится шильдик тюнера.

Перешивка салона занимает более 100 часов и будет стоить не менее 30 тысяч долларов. За 39 995 долларов можно заказать комбинированную обивку из Banbu Leather, алькантары и других «веганских» материалов.