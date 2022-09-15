Внедорожник Chevrolet Tahoe получил «заряженную» версию (видео)

В Детройте (США) открыл свои двери Североамериканский международный автосалон. Автопроизводители свезли на него свои самые лучшие новинки. В их числе и компания Chevrolet, которая представила публике высокопроизводительную версию внедорожника Tahoe.

Chevrolet Tahoe с приставкой RST Performance Edition в названии стал самым быстрым и мощным в линейке данной модели. Под капотом этого внедорожника установлен модернизированный 6,2-литровый двигатель V8, отдачу которого увеличили до 433 л.с. Он сопряжен с системой полного привода и десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон с места до «‎сотни» у него занимает 5,8 секунды.

Автомобилю уменьшили дорожный просвет на 10 мм, откалибровали шасси, установили тормоза Brembo с суппортами Torch Red, и систему впуска и выпуска Chevrolet Performance. Внешне эту версию модели можно отличить от стандартной по шильдику на задней двери. Также в салоне появились спортивные педали, руль с подогревом и добавлен электропривод складывания третьего ряда сидений.

К тому же внедорожник получил расширенный пакет систем помощи водителю и ассистентов безопасности. Производство модели планируют начать в четвертом квартале этого года, а поставки должны последовать вскоре после старта производства. Tahoe RST Performance Edition будет стоит на 8525 долларов больше, чем стандартный Tahoe RST.