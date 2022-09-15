Редкий раритетный спорткар Audi планируют отправить под пресс (фото)

В Португалии на автомобильной свалке нашли спортивный универсал Audi RS2 1994 года выпуска, который является первой высокопроизводительной моделью немецкой марки.

Автомобиль, разработанный совместно с Porsche, намерены отправить на утилизацию. Так как эта модель пользуется невероятной популярностью среди коллекционеров, ее попытались выкупить и спасти. Однако сделать это невозможно, так как спорткар конфисковали у владельца и теперь он принадлежит государству.

Как сообщил блогер Mane Naranjo, который и нашел универсал на свалке, его могут продать по частям после того, как разрежут. Однако в таком случае вернуть его на дороги уже не получится. Удастся ли поклонникам марки и энтузиастам отстоять редкую модель, которая вышла тиражом 3000 экземпляров, – неизвестно.

Если этот универсал выкупят, то, скорее всего, его отправят на реставрацию. Ведь на кузове Audi RS2 видны сколы краски и небольшие очаги коррозии. Салон также изношен и выгляди непрезентабельно. Отметим, что под капотом этой модели установлен 2,2-литровый турбодвигатель мощностью 315 л.с.