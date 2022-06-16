Внешность нового Ford Kuga рассекретили до премьеры (фото)

Ford готовится представить обновленный кроссовер Kuga (Escape). Модель должна дебютировать в конце лета этого года, а пока производитель вывел ее на финальные тесты.

Прототип новинки попал в объективы фотошпионов, которые и поделились снимками. Примечательно то, что на нем нет ни намека на камуфляж, что дает возможность рассмотреть в деталях со всех сторон. Судя по фото, кроссоверу модернизировали фары, визуально объединив их светодиодной полосой. Также изменили решетку радиатора и воздухозаборник. Эти корректировки сделали внешность Форд Куга более агрессивной.

Корма практически не изменилась. Здесь можно отметить только появление новых фонарей. Салон модели не рассекречен. Однако ждать кардинальных корректировок не стоит, так как актуальное поколение Kuga (Escape) вышло на рынок в 2020-ом году.

По данным инсайдеров, Ford расширит количество систем помощи водителю, дополнив полуавтономной системой вождения, и добавит в оснащение новую мультимедийную систему с крупным экраном. Моторная гамма останется без изменений. В нее будут входить бензиновые, гибридные и плагин-гибридные силовые агрегаты.