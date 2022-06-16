Почему необходимо защищать лобовое стекло пленкой

Передний бампер, оптика, капот и лобовое стекло автомобиля чаще всего подвержены повреждениям на дороге от камней и гравия. А поврежденное лобовое стекло – это «минус» видимость и ваша безопасность. Есть ли способ его защитить, а не заниматься заменой в случае его повреждения?

Защита лобового стекла в большинстве случаев достигается с помощью нанесения специальной пленки. Благодаря ей стекло надежно защищено от сколов и прочих повреждений механического характера без потери светопропускающей способностей. Сам материал достаточно прочный и плотный, что повышает эксплуатационные характеристики поверхности и защищает от образования трещин и сколов.

В этом материале мы собрали информацию о защитной пленке для лобового стекла, ее характеристиках, преимуществах и недостатках.

Зачем нужна пленка на лобовое стекло?

Защитная пленка на лобовое стекло автомобиля – пленка, которая наклеивается на внешнюю сторону стекла. Это необходимо, чтобы любой удар приходился именно на нее, а не на саму стеклянную поверхность. Само покрытие не кидается в глаза, а также никак не мешает работе датчиков дождя и прочих автомобильных систем.

Лобовые стекла на современных авто оборудованы множеством датчиков. Замена такого стекла может стоить недешево (несколько десятков тысяч гривен), при этом нет гарантии, что стекло опять не разобьется вскоре после замены. Защитная же пленка гарантирует сохранность стекла на длительный период.

Кроме того, если на авто была произведена замена лобового стекла, это может вызвать вопросы при продаже автомобиля.

Каким образом пленка защищает стекло

Лучше всего клеить защитную пленку на новое стекло или же сразу после тщательной полировки. Сам принцип ее работы заключается в принятии на себя основной силы удара при попадании камней, гравия и прочих предметов. При этом, соприкасаясь с пленкой, сила удара распределяется по всей ее поверхности, а не сосредотачивается в одной точке. Это работает как при скоростной езде, так и в спокойном городском ритме.

Чаще всего на трассе из-под колес другой машины вылетает гравий и, достаточно часто, приземляется именно на “лобовуху” автомобиля. Такой удар может стать причиной образования скола или даже трещины на стекле.

Если же на поверхность наклеена качественная пленка на лобовое стекло STEK DYNOflex, результат от попадания гравия и камней будет совершенно иным. Чем больше толщина пленки, тем лучше будет защищено стекло. А благодаря эластичности самого материала, из которого изготавливают пленки STEK, траектория камня или гравия меняется, что обеспечивает дополнительное смягчение при ударе.

Кроме прямых защитных свойств, многие пленки имеют дополнительные функции: защиту от УФ-излучения и антидождь, что значительно повышает комфорт и безопасность во время езды.

Плюсы и минусы

Плюсов у подобных пленок множество:

Имеют идеальную прозрачность;

Многослойная плотная структура эффективно гасит энергию ударов;

Не создают помех для обзораводителю, не «мешают» функционированию различных автомобильных систем;

Благодаря наличию верхнего самовосстанавливающегося слоя, мелкие потертости и царапины со временем стираются;

Соответствуют ГОСТу Украины;

Имеют гидрофобное покрытие, благодаря чему достигается эффект «антидождь»;

Не поддаются пагубному воздействию агрессивной химии на наших дорогах и автомойках.

Единственный минус качественной защитной пленки – это ее стоимость. Нецелесообразно устанавливать такую пленку на бюджетные машины, потому что замена стекла обойдется дешевле. К примеру, стоимость неоригинального лобового стекла на Chevrolet Aveo – от 1 500 грн. А цена оригинала с интегрированными датчиками для автомобилей премиум-сегмента «стартует» с 30 000 грн. Например, стоимость лобового стекла на Tesla Model X составляет 83 000 грн. Цена же защитной пленки существенно дешевле – от 9 000 грн.

В целом, пленка STEK DYNOflex – надежный и эффективный способ обеспечить сохранность стекла и его эстетический внешний вид, защищая от разного рода повреждений. Чтобы достигнуть максимального и долговременного эффекта защиты, лучше обратить внимание на более дорогие и качественные пленки.