Внешность нового кроссовера Maserati раскрыли на промофото

Кузов автомобиля по-прежнему прикрыт камуфляжем, но его стало меньше

Чем ближе дата премьеры Maserati Grecale, тем больше подробностей о новинке появляется в сети. Новую порцию снимков опубликовал сам производитель. Изначально кроссовер, который будет доступен с разными типами силовых установок, планировали показать весной 2021 года, но премьеру пришлось перенести. Новая дата — 22 марта, именно в этот день состоится дебют Грекале.

Кузов прототипа, позирующего для промо снимков, по-прежнему прикрыт камуфляжем, но на этот раз сам камуфляж другой. Он буквально пестрит различными надписями, призывающими обратить внимание на автомобиль. По задумке Maserati, каждую из этих надписей будут постепенно раскрывать, а вместе с тем и подробности о новинке.

Основой для Maserati Grecale стала платформа, которая используется в Alfa Romeo Giulia и Stelvio. Покупателям кроссовер будут предлагать с разными типами силовых установок — бензиновой, дизельной, гибридной и электрической. Базовым станет 2,0-литровый двигатель, дополненный стартер-генератором и аккумулятором. Суммарная отдача силовой установки составит 330 л.с. Топ-версии обещан 3,0-литровый двигатель V6 отдачей 629 л.с.

Больше подробностей о новом кроссовере Maserati Grecale станет известно ближе к дате премьеры. Тогда же марка обещает раскрыть и его стоимость.