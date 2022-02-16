Флагманский Hyundai Palisade готовится к первому рестайлингу (фото)

Представят новинку во втором квартале 2022 года

Кроссовер Hyundai Palisade, который дебютировал в 2018 году, очень востребован на рынке. Чтобы закрепить этот эффект и еще больше увеличить продажи, компания подготовила обновленную версию модели.

Новинку намерены официально представить во втором квартале этого года, а пока производитель вывел на финальные тесты прототипы кроссовера. Фотошпионам удалось сделать серию снимков закамуфлированного тестового мула. Судя по фото, рестайлинговой модели достанутся модернизированные фары и решетка радиатора с сотовым наполнением, как у актуальных Tucson и Santa Cruz.

Корма больше затянута маскировкой, поэтому рассмотреть изменения не представляется возможным. Предположительно, здесь появятся новые фонари и подкорректированный бампер. Заглянуть в салон кроссовера в этот раз шпионам не удалось. Однако это не проблема, так как его рассекретили ранее. В оснащение кабины войдет огромный экран, который объединяет цифровую приборную панель и мультимедийную систему, а также новой рулевое колесо.

Будет ли изменена моторная гамма модели пока неизвестно. Актуальный Hyundai Palisade поставляется с 3,8-литровым двигателем V6 мощностью 291 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода.