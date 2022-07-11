Внешность обновленного Volkswagen Teramont X раскрыли до премьеры

Кросс-купе для китайского рынка показали в топовой версии и с пакетом R-Line

Volkswagen готовится вывести на китайский рынок обновленный Teramont X. Точные сроки старта продаж пока не озвучены, но каким будет посвежевшее кросс-купе компания не скрывает. Судя по опубликованным официальным фото, от предшественника его будет отличать видоизмененная решетка радиатора с подсвеченным логотипом. Также кросс-купе перерисовали бамперы и дверь багажного отделения.

По всей вероятности, раскрывать внешность обновленного Teramont X начали с топовой версии 530 V6 с пакетом R-Line. В пользу этого предположения, говорит агрессивный обвес по периметру кузова.

Технические характеристики новинки не раскрываются. По предварительным данным, моторная гамма кросс-купе осталась прежней. Начальные версии сохранили 2,0-литровый 186-сильный бензиновый мотор с четырьмя цилиндрами.

В средних полноприводных модификациях отдача такого агрегата увеличена до 220 л.с. Топовые версии Teramont X комплектуют 2,5-литровым двигателем VR6 мощностью 299 л.с. Больше информации об обновленной модели ожидается во время официальной премьеры.