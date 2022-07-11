Для тех, кто не успел: депутаты предлагают вернуть льготную растаможку

С 1 июля в Украине перестала действовать беспошлинная растаможка автомобилей. Так как в последние дни на границах собрались огромные очереди, некоторые украинцы не успели легализовать свои машины.

Именно для этой категории граждан депутаты предложили предоставить возможность бесплатной растаможки. Соответствующий законопроект внесен на сайт Верховной Рады. По словам нардепа от партии «‎Слуга народа» Игоря Фирса, который является одним из автором документа, льготу предоставят только тем жителям страны, чьи машины стоят до 10 000 евро.

«Многие украинцы подали предварительную таможенную декларацию до 1 июля, а растаможить авто не успели из-за огромных очередей. Некоторые из них решили легализовать машину за деньги, а другие – до сих пор стоят в очередях на границе», – отметил чиновник.

Фирс также подчеркнул, что на границах остались стоять не перекупы, а те украинцы, которые приобрели машину для себя. Они не заезжают на территорию страны, так как по истечению 10 дней (именно столько авто на иностранных номерах может находится в Украине), им грозит колоссальный штраф в размере 170 тысяч гривен. Поддержат ли данный документ в комитетах и другие народные избранники – неизвестно. Однако не стоит забывать, что декларация действует месяц. Так что шанс ввезти машину по льготе еще есть.