Volkswagen анонсировал новый кроссовер — Tavendor

Презентация нового среднеразмерного кроссовера состоялась на автосалоне в Чэнду

Нынешний автосалон в Чэнду стал местом премьеры нового серийного кроссовера Volkswagen Tavendor. Новинка построена на модульной платформе MQB с поперечным расположением двигателя и базовым передним приводом.

Габаритная длина кроссовера составляет 4936 мм, ширина — 2015 мм, высота — 1756 мм. Размер колесной базы — 2980 мм.

У Tavendor двухобъемный кузов в бело-черной цветовой палитре: нижняя часть — белая; дверные стойки, бамперы, дверные пороги, окантовка остекления — черные. Оптика, остекление задней части кузова и панорамная крыша — затемнены. Передняя оптика визуально объединена в один блок с решеткой радиатора. Под капотом проходит тонкая полоса дневных ходовых огней, которая заходит на передние крылья и двери. Также стоит отметить оригинальное оформление переднего бампера с черной сетчатой вставкой. Пятиместный салон кроссовера компания не показала.

На рынке Volkswagen Tavendor предложат с 2,0-литрвым бензиновым турбированным двигателем в двух вариантах мощности: 186 или 220 л.с. Вариант коробки передач один — роботизированная с двойным сцеплением. Привод — полный. Также клиентам предложат спортивную версию R-Line.

Серийное производство Volkswagen Tavendor стартует в конце 2022 года. Выпуск новинки наладят на заводе совместного предприятия FAW-Volkswagen в Китае.