Honda построит новый «батарейный» завод

Предприятие по выпуску аккумуляторных блоков для электромобилей запустят в 2025 году

Honda Motor и крупнейший южнокорейский производитель аккумуляторов LG Energy Solutions анонсировали строительство совместного «батарейного» завода на территории США. Соответствующее соглашение подписано 29 августа 2022 года. Инвестиции в предприятие годовой мощностью около 40 ГВтч — 4,4 миллиарда долларов.

Первая продукция предприятия ожидается в 2025 году. «Американскими» литий-ионными аккумуляторными блоками планируют комплектовать электромобили Honda и Acura североамериканского производства.

Одним из них будет серийный электрический кроссовер Acura Precision EV, концепт которого Honda представила в середине августа. Новинка построена на платформе Ultium концерна General Motors. Серийное производство первого электрического Acura начнется в 2024 году.