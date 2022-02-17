Volkswagen анонсировал премьеру седана который заменит Polo
Новую безымянную модель, полностью прикрытую камуфляжной пленкой, уже не раз замечали на дорогах. Сейчас же стала известна дата премьеры седана, который придет на смену легендарному Polo. Она запланирована на 8 марта.
Еще не представленная модель Volkswagen станет ближайшим родственником Skoda Slavia. В основе — платформа MQB-A0-IN. Она достанется и преемнику Поло. Габаритами новинка также будет повторять Slavia. Она достигает 4541 мм в длину, размер колесной базы — 2651 мм.
При этом внешне преемник Polo будет полностью отличаться от Шкоды.
По некоторым данным, в движение новинку будут приводить два бензиновых мотора — 1,0 TSI и 1,5 TSI. Отдача первого 115 л.с., второго — 150 л.с. Оба двигателя сопряжены с шестиступенчатой механической коробкой передач. Помимо него младший может работать в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой, тогда как старший — с роботизированной.
Сборку нового седана наладят в Индии. Его будут собирать на том же заводе, где и Skoda Slavia. Отметим, что преемника Polo называют глобальной моделью, но изначально его планируют предлагать только в странах Юго-Восточной Азии и Африки.