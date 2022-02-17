Volkswagen анонсировал премьеру седана который заменит Polo

Автомобиль представят 8 марта

Новую безымянную модель, полностью прикрытую камуфляжной пленкой, уже не раз замечали на дорогах. Сейчас же стала известна дата премьеры седана, который придет на смену легендарному Polo. Она запланирована на 8 марта.

Еще не представленная модель Volkswagen станет ближайшим родственником Skoda Slavia. В основе — платформа MQB-A0-IN. Она достанется и преемнику Поло. Габаритами новинка также будет повторять Slavia. Она достигает 4541 мм в длину, размер колесной базы — 2651 мм.

При этом внешне преемник Polo будет полностью отличаться от Шкоды.

По некоторым данным, в движение новинку будут приводить два бензиновых мотора — 1,0 TSI и 1,5 TSI. Отдача первого 115 л.с., второго — 150 л.с. Оба двигателя сопряжены с шестиступенчатой механической коробкой передач. Помимо него младший может работать в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой, тогда как старший — с роботизированной.

Сборку нового седана наладят в Индии. Его будут собирать на том же заводе, где и Skoda Slavia. Отметим, что преемника Polo называют глобальной моделью, но изначально его планируют предлагать только в странах Юго-Восточной Азии и Африки.