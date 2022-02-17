Первый электрокроссовер DS Automobiles уже в Украине – встречайте DS 3 CROSSBACK E-Tense

Бренд DS Automobiles приготовил эксклюзивную новинку для украинских покупателей – первый электрокроссовер Бренда DS 3 CROSSBACK E-Tense уже в Украине, и мы готовы раскрыть все подробности. Продажи новинки стартуют уже весной, прием заказов открыт: будьте в числе первых владельцев уникального автомобиля!

Когда вы управляете DS 3 CROSSBACK– вы всегда в центре внимания. Благодаря изящному силуэту и большим колесам, этот компактный кроссовер демонстрирует авангардный стиль, полный мощной динамики и скульптурных форм. DS 3 CROSSBACK задает новые тренды в области технологий и стиля – изысканный дизайн, уникальная отделка, необычные технические решения – все это складывается в единый ансамбль. Но теперь данная модель добавляет к этому внушительному списку преимуществ еще один важный пункт – электрическую версию E–Tense! Название E-Tense уже является легендарным в кругу истинных автолюбителей: ведь электромобили с таким «именем» неоднократно побеждали в гоночном чемпионате Formula E. Но теперь Бренд DS Automobiles приносить электрический привод также и на серийные модели!

Электромобиль DS 3 CROSSBACK E-Tense дарит совершенно новые впечатления от каждой поездки. Все благодаря тишине в движении и мгновенным откликам на педаль акселератора благодаря современному электромотору мощностью 100 кВт (136 л.с.) с крутящим моментом 260 Нм, который развивается буквально с первого оборота ротора. Полностью электрический силовой агрегат гарантирует кроссоверу DS 3 CROSSBACK E-Tense отличные скоростные показатели: максимальная скорость 150 км/ч, разгон 0-100 км/ч за 9,7 секунды.

При этом удовольствие от поездки на электромобиле DS 3 CROSSBACK E-Tense можно растянуть на 320-341 км (WLTP) – именно такой нормативный запас хода обеспечивает аккумулятор емкостью 50 кВт, работающий с напряжением 350 вольт. Для зарядки батареи до 80% емкости потребуется всего 30 минут при использовании «быстрой» зарядки мощностью 100 кВт или около пяти часов для заряда до 100% при использовании зарядного устройства типа Wallbox. Последнее возможно благодаря тому, что электромобиль DS 3 CROSSBACK E-Tense оснащен встроенным зарядным устройством-инвертором мощностью 11 кВт.

Наконец, новинка DS 3 CROSSBACK E-Tense отличается не только инновационным электроприводом, но и роскошной комплектацией Performance Line: отделка салона DS Inspiration PERFORMANCE LINE, обивка сидений из черной алькантары, светодиодные матричные фары DS MATRIX LED VISION, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски MONZA, цифровая панель приборов на основе 7-дюймового экрана, центральный сенсорный 10,3-дюймовый дисплей, климат-контроль, беспроводная зарядка QI для смартфонов. Также электромобиль получает полный пакет «Безопасность»: адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, система предупреждения и экстренного торможения Active Safety Brake, активная система удержания в полосе движения Lane Positioning Assist, распознавание дорожных знаков с возможностью адаптации скорости движения, активная система контроля слепых зон зеркал заднего вида, а также помощник при парковке DS Park Assist.

Кроме того, новый DS 3 CROSSBACK E-Tense выделяется рядом характерных инноваций от Бренда. К примеру, Park Assist – это активная система помощи при парковке. А фирменные матричные светодиодные фары DS MATRIX LED VISION гарантируют не только отменный уровень освещения, но также и оригинальный облик кроссовера. Кроме того, новый SUV DS 3 CROSSBACK предлагает необычно широкие возможности персонализации: различная краска «металлик» или «перламутр» на выбор покупателя, возможность контрастного окраса крыши в черный цвет, 18-дюймовые колесные диски MONZA с блестящей шлифовкой. Цена электромобиля DS 3 CROSSBACK E–Tense Performance Line в Украине – от 999 000 грн.

Прием заказов на эту «заряженную новинку» уже открыт: обращайтесь к ближайшему дилеру Бренда DS Automobiles и оформляйте предварительный договор, чтобы гарантированно получить эксклюзивный электромобиль в числе первых покупателей в Украине!