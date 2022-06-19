Житель Сумщины нашел замену бензину — ездит на дровах

За два месяца он сэкономил на топливе 4000 гривен

Автомобилист из Сумщины Сергей Потапенко нашел способ отказаться от газа и бензина. В качестве замены он использует мелко рубленную древесину. Установку для ее сжигания мужчина собрал из подручных средств. Она состоит из баллона-топки, фильтра грубой очистки, охладителей и фильтра тонкой очистки.

«Двигателю сколько нужно, столько и тянет. Фильтр грубой очистки — циклоп проходящий, охладители и фильтр тонкой очистки, стружка фуганка, опилки. Это генератор упрощенного процесса газофикации, еще немцы его придумали в войну. Имберт — был у них такой инженер. Я три книги прочитал, прежде чем сделать», — рассказал Сергей.

Вся система установлена на фаркопе. При необходимости снять ее можно за 15-20 минут. Баллон вмещает четыре ведра дров. Этого хватает на 60-100 км пути в зависимости от древесины. Чем тверже дерево, тем дальше удастся доехать. Автомобиль готов к поездке уже через 15 минут после поджигания дров. Если нет времени ждать, можно завести его на бензине, а после перейти на дрова.

До переделки автомобиль Сергея ездил на газе и бензине. Теперь, когда газовое оборудование он убрал, переключается между бензином и дровами. По словам автомобилиста, никой особой разницы в работе на газу и дровах он не заметил. Максимальная скорость, которую ему удалось развить «на дровах» — 140 км/ч. В среднем ездит на скорости 100 км/ч.

Только за первые два месяца он сэкономил 4000 грн. В целом рассчитывает за год потратить на дрова 8000 грн. Говорит, что перевел автомобиль на дрова на время войны из-за дефицита топлива. Будет ли использовать свое изобретение после победы, пока не знает.