Volkswagen Bora пережил плановый рестайлинг: что изменилось

Седану подправили дизайн и расширили список опций

Рестайлинговый седан Bora марка еще не представила, но первые фото товарной модели уже есть. Их опубликовало на своем сайте министерство промышленности Китая. Обновленный Бора отличается от предшественника дизайном решетки радиатора и бамперов. Также седану досталась модернизированная светодиодная оптика.

В основу новинки легла более доступная версия платформы MQB с полузависимой задней подвеской. При колесной базе 2688 мм габариты рестайлингового седана составляют 4672 х 1815 х 1478 мм.

Моторной линейке модели 2022 года два наддувных агрегата: 1,2-литровый мощностью 116 л.с. и 1,4-литровый мощностью 150 л.с. Коробок передач тоже две — механическая или роботизированная.

Старт продаж Volkswagen Bora запланирован на весну 2022 года. Стоимость седана еще не озвучена. За прежнюю модель в Китае просили 15 200 долларов.