Как горячие пирожки: Daimler отчитался о рекордных продажах Геледвагена

Реализовано почти 50 тысяч внедорожников

Закончился 2021 год и автопроизводители начали подводить итоги. Немецкий концерн Daimler сообщил, что его самым прибыльным продуктом в минувшем года стал Mercedes-Benz G-Class.

За 12 месяцев компании удалось реализовать по всему миру 41 174 единицы культового внедорожника. Это лучший результат за все время существования модели (ее производство началось в 1979 году). Рост продаж не смог остановить даже мировой кризис, который был вызван нехваткой микрочипов.

Как сообщили в компании, на 2022 год запланирован масштабный рестайлинг внедорожника. К тому же в семейство модели добавят высокопроизводительную версию 4×4 с портальными осями и увеличенным дорожным просветом. Также производитель продолжить работу над полностью электрической версией Гелендвагена.

Всего по итогам 2021 года Mercedes (включая Smart) удалось реализовать 2 093 476 автомобилей. Это на 5% меньше, чем годом ранее. Наиболее сильно просела реализация топливных машин, а вот продажи электрокаров и гибридов наоборот выросли на 69,3% до 227 458 единиц.