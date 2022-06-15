Volkswagen готовит электрический Tiguan — первые фото

Электрическая версия появится у кроссовера следующего поколения

Британской издание Carscoops опубликовало первые фотографии Volkswagen Tiguan нового поколения. Два мула кроссовера были замечены фотошпионами во время испытаний в Альпах. По предварительным данным новое поколение Tiguan появится в 2024 году и это будет электромобиль.

Как видно на фото, в качестве мулов инженеры Volkswagen используют кузов текущей модели с некоторыми модификациями. Наиболее очевидные — полностью закрытая решетка радиатора и отсутствующие патрубки выхлопной системы. Что подтверждает догадки о переходе кроссовера на электротягу.

Остальная часть кузова полностью соответствует актуальному обновленному Tiguan. Плановое обновление кроссовер пережил в 2020 году, через пять лет после выхода модели второго поколения. Исключение составляет только новый передний бампер в стилистике Lamborghini Urus, но в серию, скорее всего, он не пойдет. Визуально габариты кроссовера не изменились. По всей вероятности, следующий Tiguan будет сравним с актуальной моделью, построенной на платформе MQB.

По некоторым данным, Volkswagen Tiguan нового, третьего поколения будет доступен с электрифицированными и полностью электрическими силовыми установками. Актуальная модель доступна в версии eHybrid plug-in с комбинированной мощностью 245 л.с. и «электрическим» запасом хода 50 км.

Первая порция официальной информации о «третьем» Tiguan ожидается в 2023 году. К этому моменту должны быть готовыми первые прототипы нового кроссовера. Предполагается, что внешне он будет похож на модели ID-линейки.