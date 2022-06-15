В Украине арестовали заправки белорусской компании – подробности

Служба безопасности Украины инициировала арест корпоративных прав и банковских счетов белорусской топливной компании. Ее уличили в причастности к финансированию российской агрессии против нашей страны. Суммарная стоимость арестованных активов составляет 20 млн гривен.

В ведомстве отметили, что только за последний год данная компания экспортировала в Украину разного вида топлива почти на 20 млрд гривен. Учредителями этой компании являются белорусские государственные предприятия, которые закупали сырье в РФ и уплачивали налоги в бюджеты обеих стран.

Активы, которые были арестованы, передали в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). В отношении компаний открыто уголовное производство по двум статьям:

ч. 2 ст. 110-2 – финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территорий или государственной границы Украины;

ч. 5 ст. 191 – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях военного положения.

Несмотря на то, что в СБУ не назвали компанию, по снимку можно понять, что речь идет о «БНК-Украина». Эта сеть была учреждена «Белорусской нефтяной компанией» – самым крупным нефтетрейдером данного государства.