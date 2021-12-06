Volkswagen готовит к продаже новую альтернативу Passat

Новинка поступит в продажу в январе 2022 года

Volkswagen Lamando в следующей генерации покупатели смогут оценить через несколько месяцев. По сравнению с предыдущим поколением, автомобиль получил иной кузов и ряд современных систем. Одним словом, стал лучше, а по размерам почти соответствует Passat.

В числе новшеств значатся иная передняя панель, которая соответствует последним тенденциям — панель приборов и система мультимедиа представляют собой единое целое. Управление климат-контролем вынесено на отдельно стоящий сенсорный блок. В целом, в салоне нового лифтбека много общего с моделями семейства ID.

Также заявлен ряд внешних изменений. Например, покупатели смогут выбирать один из двух цветовых вариантов решетки радиатора. Она может быть окрашена в черный или серебристый цвет. Головная оптика будет зауженной, задние фонари, напротив, широкие и объединены в единую линию.

По предварительным данный, лифтбек новой генерации превосходит в размерах седан Lamando. Длина новинки — 4784 мм, ширина — 1831 мм, высота — 1469 мм, колесная база — 2731 мм.

В движение Volkswagen Lamando будет приводить только один 1,4-литровый турбированный двигатель мощностью 150 или 131 л.с. Альтернативный вариант не предусмотрен. Какой будет коробка передач — неизвестно. Вполне возможно, что это будет семиступенчатая роботизированная коробка, как у седана прошлого поколения.

Сборку лифтбека Ламандо наладят в Китае. Старт продаж запланирован на начало 2022 года. Стоимость новинки пока не озвучена.