Volkswagen готовится представить новый лифтбэк – он дешевле Arteon

Со сменой генерации автомобиль прирос в размерах и получил новый двигатель

На следующей неделе, а именно 17 января, Volkswagen презентует второе поколение лифтбэка Lamando. В преддверии дебюта компания раскрыла некоторые подробности о модели и опубликовала несколько тизеров.

Volkswagen Lamando в следующей генерации останется узнаваемым, сохранив присущую ему стилистику исполнения. Среди изменений можно выделить безрамочные двери, как у актуального Arteon, переработанную решетку радиатора, которая будет доступна с двумя наполнениями – сеточном и хромированными пикселями, а также новые задние фонари. Последние выполнены в форме плашки и растянулись во всю ширину кормы.

В оснащение салона войдет крупный изогнутый экран, который объединяет в себе цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Под ним находится сенсорная полоса, отвечающая за управление системой климат-контроля. В отделке появятся новые материалы и варианты расцветок. Также шире станет пакет систем помощи водителю и ассистентов безопасности.

Известно, что новая генерация VW Lamando основана на платформе MQB Evo и она немного приросла в размерах относительно предшественника. Так, в длину автомобиль достигает 4784 мм (+169 мм) при колесной базе 2731 мм (+75 мм). Ширина и высота остались прежними и составляют 1831 и 1469 мм соответственно. В документах китайского минпрома было указано, что в движение новинку будет приводить 1,4-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 150 л.с. Стоимость лифтбэка начинается от 28 000 долларов. При этом цены на Arteon стартуют от $40 000. Основным рынком сбыта модели станет Китай.